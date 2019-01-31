Bayrak skandalı! İspanya özür diledi

İspanya Kralı 6. Felipe'nin, Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında uçağında, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde kullanılan bayrağın asılı olması tartışmalara neden oldu.

Yaşananlar üzerine İspanya'nın Bağdat Büyükelçiliği yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu sabah pilotlarımız tarafından yapılan, Irak Cumhuriyeti'nin eski bayrağının asılması hatasından dolayı özür diliyoruz. Bu hata Kralın dönüşü sırasında telafi edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kral'ın Bağdat'tan ayrılışı sırasında uçağında Irak'ta halen kullanılan bayrağın asılı olduğu görüldü.

İspanya Kralı 6. Felipe, bugün Bağdat'a gelerek Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüş daha sonra Irak'taki askerlerini ziyaret etmişti.

İspanya hükümeti, 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı koalisyon güçleri kapsamında Irak'a 30 asker göndermiş, bu sayı daha sonra 425'e yükseltilmişti. İspanyol askerler, arazide çatışmalara katılmayıp Iraklı güçlerin eğitilmesinde rol aldı.