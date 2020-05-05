Bayrağımızı 205 ülkede dalgalandırdık
İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarıyla ilgili olarak şu detayları paylaştı:
l Geçen ay ihracat ailemize 919 firmamız katıldı. Bu firmalarımız 44.4 milyon dolarlık ihracat yaptı.
l Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen nisan ayında 53 ülkeye ihracatını 163 milyon dolar arttırmayı başardı.
l İhracatın lideri 1 milyar 285 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü oldu.
l İhracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı.
l Nisan boyunca 168 ülkeye 3 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi.