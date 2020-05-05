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Ekonomi

Bayrağımızı 205 ülkede dalgalandırdık

İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarıyla ilgili olarak şu detayları paylaştı:

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:45:00 -
Bayrağımızı 205 ülkede dalgalandırdık

l Geçen ay ihracat ailemize 919 firmamız katıldı. Bu firmalarımız 44.4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

l Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen nisan ayında 53 ülkeye ihracatını 163 milyon dolar arttırmayı başardı.

l İhracatın lideri 1 milyar 285 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü oldu.

l İhracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı.

l Nisan boyunca 168 ülkeye 3 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi.

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