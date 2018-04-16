Bayrağı indirilen Yunan iyice çıldırdı

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti.

"SERBEST KALABİLİRLER"

Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.

MAYIS AYINDA SÜRE DOLUYOR

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Yunanistan'dan gelen açıklamanın Türk SAT komandolarının Didim açıklarında dikilen Yunan bayrağını indirmesinden sonra olması dikkat çekti.