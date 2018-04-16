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Bayrağı indirilen Yunan iyice çıldırdı

SAT komandolarının Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağını indirmesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi. Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:40
Bayrağı indirilen Yunan iyice çıldırdı

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti.

"SERBEST KALABİLİRLER"

Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.

MAYIS AYINDA SÜRE DOLUYOR

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Yunanistan'dan gelen açıklamanın Türk SAT komandolarının Didim açıklarında dikilen Yunan bayrağını indirmesinden sonra olması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:40
  1. Yunanistan
  2. Stavros Kontonis
  3. Didim

YORUM YAZ

  • ReyisReyis35 dk önce
    yunan siyasiler kasinmaya basldi almanlarin tasoronlogunu yapiyorlar biz bir kasimaya baslarsakO zaman ne almanya nede ingiliz ve Amerika koruyamaz onlari
  • msfr1msfr11 sa önce
    onlar salarsa biz de yunan askerlerini ömür boyu hapiste tutalım.
  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    Anında verilen tepkiler %100 yanlış. Bırakalım palikarya uluslararası hukuki haklarımızı alenen çiğnesin. İplerinin iyice salalım.Sonra, 12 adaları geri alıp, bu işi ebedi olarak çözelim. Mahalle kavgalarına buyuk Turkiye Devletinin ihtiyacı yok.
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