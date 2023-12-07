BAYKAR'dan Bayraktar TB2 SİHA teslimatı: O ülke harekete geçti! AKINCI TİHA’dan bir ilk! İHA-122 Füzesi atışı

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Havadan Atılan Süpersonik Balistik Füzesinin atışı, Bayraktar AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi.

Roketsan, karadan karaya atılan füzeleri, havadan atılacak şekilde modifiye etmeye devam ediyor. Daha önce TRLG-230 Füzesi üzerinden İHA-230 Süpersonik Balistik Füzesi’ni geliştiren Roketsan, şimdi de TRLG-122 Füzesi üzerinden İHA-122 Süpersonik Balistik Füzesi’ni geliştirdi.

İlk atışı Bayraktar AKINCI TİHA’dan gerçekleştirilen İHA-122, 55 kilometre menzile ulaştı. Karadan atılan TRLG-122 Füzesi ise azami 35 kilometre menzile sahip. Öte yandan İHA-230 Füzesi ise 140+ kilometre menzile sahip. Karadan atılan TRLG-230 Füzesi ise 70 kilometre menzile sahip.

Daha önce Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, “Mevcut kabiliyetlerimizi, çeşitli platformlara yaygınlaştırarak hızlı çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle yüksek hızlı füzelerimizin, hava savunma sistemlerine karşı çok ciddi avantaj sağladığını biliyoruz. Bu avantajı kullanabilmek açısından, SİHA’larımıza; İHA-230 ve İHA-122 füzelerimizin entegrasyonunu yapıyoruz.

İHA-230’un deneme atışları başarıyla tamamlandı, şu anda seri üretimde. Bunların harp sahasında kullanılmasını şu anda bekliyoruz. Sesin birkaç kat üzerinde bir hızla 100-150 kilometre bandındaki, hava savunma hedefleri başta olmak üzere; hepsini, çok hızlı bir şekilde vurabilecek kabiliyeti bizim SİHA’larımıza kazandırmış olduk.” ifadelerine yer verilmişti.

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İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze

savunmasanayist'e göre: Çok namlulu roketatar sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan roket ve füzeler konusunda önemli bir yetkinliği bulunan Roketsan, TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden İHA-230’u geliştirmiştir. İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, 150+ kilometre menzile sahiptir.

Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.

Öte yandan Bayraktar TB2 SİHA’lar Bangladeş’te göreve başladı

Bangladeş ile ilgili savunma haberleri paylaşan sosyal medya hesabı Defense DTB’nin paylaşımına göre Bangladeş Ordusu’na teslim edilen Bayraktar TB2 S/İHA’lar göreve başladı. Bangladeş ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında TB2 SİHA tedariki için sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmenin içeriği ve ne kadar TB2 teslim edileceği ise açıklanmamıştı.

Bangladeş Ordusu, Bayraktar TB2 SİHA dışında birçok Türk savunma sanayii ürünü kullanıyor. Bu bağlamda Bangladeş Ordusu, KAPLAN füzesi, OTOKAR COBRA TTZA ve TRG-230 gibi ürünleri envanterinde bulunduruyor ve aktif olarak kullanıyor.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında dönemin Türkiye Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bangladeş merkezli prothomalo’nun sorularını yanıtlamıştı. Bu bağlamda Turan, Baykar’ın Bangladeş’e Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ile anlaşma imzaladığını aktarmıştı. Teslimatların adedi ve ne zaman başlayacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Türk firmalarının Bangladeş tarafından düzenlenen deniz ekipmanı temini ihalelerine de katıldığını aktaran Turan, Bangladeş Mühimmat Fabrikası’nın bir Türk firması ile ortak top mühimmatı üretimi için anlaşma imzaladığını hatırlatmıştı. Farklı alanlarda da iş birliklerinin yapılabileceğini aktaran Büyükelçi, çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.