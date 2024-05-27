  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Filistin'e destek! Adamsın Ziyech

Yunanistan 'Ankara birliklerini kaydırdı' diyerek duyurdu: Türkiye KC-135'ler ile o ülkeyi vuracak
Teknoloji BAYKAR TB3 testlerinde özel aşamaya geçildi!
Teknoloji

BAYKAR TB3 testlerinde özel aşamaya geçildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 19:13:00 - 2024-05-27 19:15:34
BAYKAR TB3 testlerinde özel aşamaya geçildi!

BAYKAR tarafından geliştirilen ve deniz platformlarından uçabilecek özelliklere sahip olacak TB3, rampa testlerine başlıyor.

BAYKAR'ın yeni teknolojisi TB3 için testlerde özel bir aşamaya geçiliyor.

Keşan’daki eğitim merkezinde TB3, rampa testlerine başlayacak.

Tolga Özbek'in haberine göre BAYKAR, TCG Anadolu’daki 12 derecelik rampanın (ski jump) bir benzerini Keşan’da inşa etti. Kısa süre içinde rampadan kalkış ve kısa iniş testleri gerçekleştirilmeye başlanacak.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yer testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonuna kadar TB3’ün TCG Anadolu’daki testlerine başlayacağını açıklamıştı.

İlk uçuşunu geçen yıl yapan TB3’ün standart uçuş, havada kalış testleri ise Çorlu’daki BAYKAR Test Merkezi’nde tamamlanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEI imalatı PD170 serisi motorlara sahip İHA için hedef ise önümüzdeki yıl içinde teslimatların başlaması.

Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!
Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!

Teknoloji

Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!

Bayraktar TB3'ten büyük başarı
Bayraktar TB3'ten büyük başarı

Teknoloji

Bayraktar TB3'ten büyük başarı

ABD, Fransa ve İsrail adım adım takipteydi! Bayraktar TB3'ten gelen son haber hiç hoşlarına gitmeyecek
ABD, Fransa ve İsrail adım adım takipteydi! Bayraktar TB3'ten gelen son haber hiç hoşlarına gitmeyecek

Teknoloji

ABD, Fransa ve İsrail adım adım takipteydi! Bayraktar TB3'ten gelen son haber hiç hoşlarına gitmeyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23