BAYKAR TB3 testlerinde özel aşamaya geçildi!
BAYKAR tarafından geliştirilen ve deniz platformlarından uçabilecek özelliklere sahip olacak TB3, rampa testlerine başlıyor.
BAYKAR'ın yeni teknolojisi TB3 için testlerde özel bir aşamaya geçiliyor.
Keşan’daki eğitim merkezinde TB3, rampa testlerine başlayacak.
Tolga Özbek'in haberine göre BAYKAR, TCG Anadolu’daki 12 derecelik rampanın (ski jump) bir benzerini Keşan’da inşa etti. Kısa süre içinde rampadan kalkış ve kısa iniş testleri gerçekleştirilmeye başlanacak.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yer testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonuna kadar TB3’ün TCG Anadolu’daki testlerine başlayacağını açıklamıştı.
İlk uçuşunu geçen yıl yapan TB3’ün standart uçuş, havada kalış testleri ise Çorlu’daki BAYKAR Test Merkezi’nde tamamlanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TEI imalatı PD170 serisi motorlara sahip İHA için hedef ise önümüzdeki yıl içinde teslimatların başlaması.