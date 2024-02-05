BAYKAR ile rekor sözleşme imzalamıştı! Orta Doğu ülkesinin alacağı AKINCI TİHA sayısı belli oldu!

BAYKAR, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI TİHA tedarikine yönelik 3.1 milyar dolar tutarında rekor bir sözleşme imzalamıştı. Suudi basını, Suudi Arabistan’ın tedarik edeceği AKINCI TİHA’ların adedini açıkladı.

İddiaya göre; Suudi Arabistan, toplamda 60 adet AKINCI TİHA tedarik edecek. Suudi Arabistan’da bir üretim hattı kurulmasını da kapsayan sözleşme kapsamında teslimatlar, 2025-2026 bandında gerçekleştirilecek. Öte yandan sözleşme, AKINCI TİHA’da kullanılacak mühimmatların yerli olarak Suudi Arabistan’da üretilmesini de kapsıyor. Bu doğrultuda Suudi makamları ile ASELSAN ve Roketsan arasında çeşitli sözleşmeler imzalanmıştı.

Şu ana kadar BAYKAR, 33 ülkeyle Bayraktar TB2 ve 9 ülkeyle AKINCI TİHA tedarikine yönelik sözleşme imzaladı.

AKINCI TİHA’nın birim maliyeti ne kadar?

İhracat pazarında öne çıkan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’nın birim maliyeti de merak konusu oldu. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın geçtiğimiz yıl Nikkei Asia’dan Sinan Tavşan’a verdiği demecin bir kısmı, kısa süre önce yayınlandı.

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Bayraktar’a göre AKINCI TİHA, Bayraktar TB2’den 10 kat daha fazla adam/saat gerektiriyor ve Bayraktar TB2’ye göre 4 kat daha yüksek bir maliyete sahip.

Öte yandan Haluk Bayraktar’ın açıkladığı birim maliyetin, satış fiyatı anlamına gelmediğini vurgulamakta fayda var. Yine aradan geçen 1 yıl içerisinde AKINCI TİHA’nın kazandığı yeni kabiliyetler, Bayraktar TB2 ile arasındaki birim maliyet makasının açılmasına da neden olmuş olabilir.

AKINCI SİHA Teknik Özellikler

* Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

* Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

* Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

* Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

* Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

* Havada Kalış: 24 saat

* Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

* Kanat Açıklığı: 20 mt.

* Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar &