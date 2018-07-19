Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce'nin çağrısıyla seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen partiiçi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. “Değişim ve Umut Kurultayı” için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.

CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski genel başkan Deniz Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı. Can Ataklı, bugün Sözcü'deki yazısında, bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini yazdı.