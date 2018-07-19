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Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu

CHP'de muhaliflerin kurultay ısrarı devam ederken, ana muhalefet partisinin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın yakın çevresine, "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." yorumunu yaptığı öğrenildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:50
Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce'nin çağrısıyla seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen partiiçi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. “Değişim ve Umut Kurultayı” için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.

CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski genel başkan Deniz Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı. Can Ataklı, bugün Sözcü'deki yazısında, bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini yazdı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:50
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. deniz baykal

YORUM YAZ

  • İdillİdill35 dk önce
    Siz ne zaman ileride oldunuz sayın baykal
  • MülayimMülayim31 dk önce
    kılıçdaroğlu seni milletvekili yapmasaydı aynı yumuşak tonda konuşur muydun acaba yoğun bakım vekili!!! senelerdir milletvekili maaşıyla doymadınız, memlekete hizmet edemeyeceğin aşikar olduğu halde vekil seçtirildin. Haram zıkkım olsun
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