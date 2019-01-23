Baykal Gölü'nden inanılmaz manzara Aşırı buzlanma sonucu donan Baykal Gölü üzerinde yürüyen bir adam o anları kameraya aldı.

Sibirya, dondurucu soğukları ve keşfedilmemiş topraklarıyla büyüleyici bir coğrafya. Baykal Gölü de, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor. BİLİNEN EN ESKİ GÖL Sibirya'nın güneyinde Rusya Federasyonu'na bağlı İrkutsk yönetim bölgesiyle Buryatya Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Baykal Gölü yaklaşık 25-30 milyonluk yaşıyla dünyanın bilinen en eski gölü. Baykal Gölü aynı zamanda dünyada içilebilir su rezervinin beşte birinin kaynağı Baykal; bin 637 metre derinliği, 636 km uzunluğuyla yeryüzünün en derin tatlı su kaynağı. DONMUŞ BAYKAL GÖLÜ'NDE YÜRÜYEN ADAM Sibirya'daki Baykal Gölü üzerinde inanılmaz bir yürüyüş gerçekleştiren gezginin çektiği bu görüntüler inanılması güç bir manzara ortaya çıkarıyor.

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