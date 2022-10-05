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Medya Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman? Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?
Medya

Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman? Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?

Deniz Hamzaoğlu kim? Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerden biri olan Bayındır Bey'in kim olduğu, bu rolün kim tarafından oynandığı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:41:00 -
Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman? Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?

Kuruluş Osman 99.bölümüyle ekranlara gelecek. 4. sezon kadrosuna birbirinden önemli isimler dahil oldu. Diziyi yakında takip edenler ise 'Bayındır Bey kim tarihte var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman?

Çavuldur Boyu'nun beyidir. Ağır ve karizmatik görüntüsü olan Bayındır Bey'in civardaki beyler tarafından sözü dinlenen bir beydir.

Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?

Bayındır Bey rolünü dizide Deniz Hamzaoğlu oynuyor. Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi. Deniz Hamzaoğlu, oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğludur.

; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü. Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını Rejisörlük Bölümünde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı. Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi.

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