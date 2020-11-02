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Spor Bayern Münih'te Niklas Süle'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Bayern Münih'te Niklas Süle'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:54:14 -
Bayern Münih'te Niklas Süle'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son kontrolde test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Alman oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Almanya Milli Takımı'nda 27 karşılaşmada görev alan Niklas Süle, Bayern Münih'te ise bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada forma giydi.


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