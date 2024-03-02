Bayern Münih'te kayıp sürüyor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarına yenisini ekledi.
Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 24. hafta mücadelesinde Freiburg'a konuk oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Christian Günter ve 87. dakikada Lucas Höler atarken, Bavyera temsilcisinin gollerini 35. dakikada Mathys Tel ve 75. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
Ligde ikinci sırada yer alan Bayern Münih, bu sonuçla puanını 54 yaptı. Lider Bayer Leverkusen, yarın Köln deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde aradaki puan farkı 10'a yükselecek.