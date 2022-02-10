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Spor Bayern Münih Yusuf'la sözleşme imzaladı
Spor

Bayern Münih Yusuf'la sözleşme imzaladı

Bayern Münih, altyapısından yetişen 18 yaşındaki Yusuf Kabadayı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 10:44:00 -
Bayern Münih Yusuf'la sözleşme imzaladı

Bayern Münih 10 sezondur altyapısında forma giyen Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcu 2024 yılına kadar Bavyera ekibinin formasını terletecek ayrıca U19 takımında da oynayacak.

Santrfor mevkinde oynayan Kabadayı, Almanya 18 yaş altı takımında da boy gösteriyor.

Genç futbolcu imzanın ardından, "U8'den beri buradayım. Başka bir takım için oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnetarım." açıklamasını yaptı.

Altyapı yöneticisi Jochen Sauer, "Bizimle devam etmesinden ve kendini burada kanıtlamak istemesinden dolayı mutluyum. Çok iyi bir oyuncu. Onun geleceğinden heyecan duyuyorum, ona çok güveniyorum" yorumunda bulundu.

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