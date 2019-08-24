Bayern Münih sezonun ilk galibiyetini aldı - Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04’ü Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi



BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04’ü 3-0 mağlup etti. Bayern Münih, Bundesliga’nın ikinci haftasında Veltins Arena’da Schalke 04’e konuk oldu. Bayvera ekibi 20. dakikada Robert Lewandewski’nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-beyazlılarda 50. dakikada Lewandowski, rakip kaleye yaklaşık 22 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 75. dakikasında Lewandowski ile bir gol daha bulan Bayern Münih karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Geçen hafta sahasında Hertha Berlin’e karşı 2-2 berabere kalan Bavyera ekibi bu sezon ilk galibiyetini aldı. Schalke 04’te Türk kökenli futbolcu Ahmed Kutucu 51. dakikada Benito Raman’ın yerine oyuna girerken, mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Levent Mercan da 85. dakikada oyuna dahil oldu.

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