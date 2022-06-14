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Spor Bayern Münih Ryan Gravenberch’i renklerine kattı
Spor

Bayern Münih Ryan Gravenberch’i renklerine kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Ajax’tan Ryan Gravenberch’i transfer etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 03:35:00 -
Bayern Münih Ryan Gravenberch’i renklerine kattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollanda Milli Takımı oyuncusu Gravenberch ile 2027’ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, birçok Avrupalı kulübün bu oyuncuyu transfer etmek istediğini belirterek, Gravenberch’in en yüksek seviyede gelişmek istediği için Bayern Münih’i seçtiğini ifade etti.

Gravenberch de Bayern Münih’ten teklif geldiğinde çok fazla düşünmek zorunda kalmadığını aktararak, "Bayern Münih en büyük kulüplerden biri. Dünyadaki oyuncular bu kulüp için oynamak istiyor. Şampiyonluklar kazanmak için Münih’e geliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ajax'ın altyapısında yetişen ve daha sonra 16 yaşında 2018-2019 sezonundan itibaren profesyonel takımda forma giymeye başlayan Gravenberch, 103 maçta 12 gol attı.

Ajax ile 3 kez lig şampiyonluğunu ve iki kez kupayı kazanan Gravenberch, 10 kez forma giydiği Hollanda Milli Takımı’nda 1 gol kaydetti.

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