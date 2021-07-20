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Bayern Münih Mert Müldür'ün peşinde
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Spor Bayern Münih Mert Müldür'ün peşinde
Spor

Bayern Münih Mert Müldür'ün peşinde

Alman devi Bayern Münih, milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 01:37:00 -
Bayern Münih Mert Müldür'ün peşinde

Bayern Münih futbol takımının başına geçen Julian Nagelsmann ve sportif direktör Hasan Salihamidzic transfer listesini oluşturdu.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Bavyera temsilcisinin sağ bek için oluşturduğu aday listesinde milli futbolcu Mert Müldür de yer aldı. Barcelona'nın 3 sağ beki Emerson, Sergino Dest ve Sergi Roberto'dan birini almak için girişimde bulunacak Bayern Münih, olumsuz yanıt alması halinde Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için Sassuolo ile görüşecek.

Sky Sports futbol uzmanları 22 yaşındaki oyuncu için, "İkili mücadelelerde güçlü, iyi top süren ve gelecek vaadeden ilginç bir oyuncu." yorumunda bulundu.

Mert Müldür, Euro 2020'de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile dikkat çekmişti.

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