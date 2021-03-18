Bayern Münih çeyrek finale uçtu
4-1'in rövanşında Lazio'yu 2-1 mağlup eden son şampiyon Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi son turu rövanş mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile Serie A ekibi Lazio karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ile 72. dakikada oyuna girip topla ilk buşmasında golü atan Choupo-Moting kaydetti. Lazio'nun tek sayısı ise 82. dakikada Parolo'dan geldi.
İtalya'da ilk oynanan karşılaşmayı da Bayern Münih 4-1 kazanmış.
Bu sonuçla Bayern Münih adını bir üst tura yazdırırken İtalyan temsilcisi ise Devler Ligi'ne veda etti.