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Spor Bayern Münih çeyrek finale uçtu
Spor

Bayern Münih çeyrek finale uçtu

4-1'in rövanşında Lazio'yu 2-1 mağlup eden son şampiyon Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 00:58:00 -
Bayern Münih çeyrek finale uçtu

Şampiyonlar Ligi son turu rövanş mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile Serie A ekibi Lazio karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ile 72. dakikada oyuna girip topla ilk buşmasında golü atan Choupo-Moting kaydetti. Lazio'nun tek sayısı ise 82. dakikada Parolo'dan geldi.

İtalya'da ilk oynanan karşılaşmayı da Bayern Münih 4-1 kazanmış.

Bu sonuçla Bayern Münih adını bir üst tura yazdırırken İtalyan temsilcisi ise Devler Ligi'ne veda etti.

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