Bayern Münih, Arijon Ibrahimovic'i kadrosuna kattı
Alman devi Bayern Münih, 18 yaşındaki futbolcu Arijon Ibrahimovic'i renklerine bağladı.
Bundesliga devi Bayern Münih, genç oyuncularına yatırıma devam ediyor.
Bu doğrultuda Bayern Münih, 18 yaşındaki sol kanat Arijon Ibrahimovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Genç oyuncu imza sonrasında açıklamalarda bulunarak, Bayern Münih'te kalmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye kiralanan Ibrahimovic, 20 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
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