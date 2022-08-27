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Spor Bayern bu kez şaşırttı
Spor

Bayern bu kez şaşırttı

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 23:38:00 -
Bayern bu kez şaşırttı

Bundesliga'nın 4. haftasında Allianz Arena'da oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, 43. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda birçok gol pozisyonu yakalayan Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 8'e yükseltti.

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