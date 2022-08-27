Bayern bu kez şaşırttı
Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Bundesliga'nın 4. haftasında Allianz Arena'da oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, 43. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda birçok gol pozisyonu yakalayan Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 8'e yükseltti.