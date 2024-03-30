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Spor Bayer Leverkusen her defasında şaşırtıyor! Hoffenheim karşısında geri döndü! Gözler bunu da gördü!
Spor

Bayer Leverkusen her defasında şaşırtıyor! Hoffenheim karşısında geri döndü! Gözler bunu da gördü!

Yeniakit Publisher
2024-03-30 22:16:00 - 2024-03-30 22:16:15
Bayer Leverkusen her defasında şaşırtıyor! Hoffenheim karşısında geri döndü! Gözler bunu da gördü!

Bundesliga'nın 27'nci haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 27'nci haftasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki müsabaka Bayer Leverkusen'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Hoffenheim'de fileleri 33'üncü dakikada Maximilian Beier havalandırdı. Bayer Leverkusen'in gollerini 88'inci dakikada Robert Andrcih ve 90+1'inci dakikada Patrik Schick kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 73'e yükseltti. Hoffenheim ise 33 puanda kaldı.

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