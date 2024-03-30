Bayer Leverkusen her defasında şaşırtıyor! Hoffenheim karşısında geri döndü! Gözler bunu da gördü!
Bundesliga'nın 27'nci haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti.
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 27'nci haftasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki müsabaka Bayer Leverkusen'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Hoffenheim'de fileleri 33'üncü dakikada Maximilian Beier havalandırdı. Bayer Leverkusen'in gollerini 88'inci dakikada Robert Andrcih ve 90+1'inci dakikada Patrik Schick kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 73'e yükseltti. Hoffenheim ise 33 puanda kaldı.