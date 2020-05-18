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Baydilli’den 19 Mayıs mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:00:34 -
Baydilli’den 19 Mayıs mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gençlerin bayramını kutladı. Baydilli mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan bağımsızlık mücadelesi bugün de yedi düvele karşı kararlılıkla sürdürülmektedir. Tarihin her döneminde hür yaşayan milletimiz bugün de her türlü iç ve dış tehdide karşı kararlı bir şekilde vatanımızı savunmaktadır. Ülkemizin geleceğini oluşturan gençlerimizin yarınlara daha donanımlı bir şekilde ulaşması için çok çalışması kendini geliştirmesi gerekmektedir. Biz de gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına gerek eğitim gerekse sosyal faaliyetler anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Şüphesiz ki ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştıracak olan ferasete ve dinamizme sahip olan gençlerimizin her zaman yolunu açmalı, desteklemeliyiz. İnşallah gelecek yeni neslin yani bugünün çocuklarının, gençlerinin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizin de gelecekte iyi yerlere gelmesi, ülkeye katkıda bulunması için çalışması, araştırması ve okuması gerekmektedir. Özellikle korona virüs tehlikesinin olduğu bu dönemde gençlerimizin sağlığına ve beslenmesine dikkat etmesi elzemdir.


Ben bu vesileyle tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, bu kutlu günü gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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