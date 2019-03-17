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Baydilli ziyaretlerine devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerine yaklaştıkça çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli gündüz mahalle ve esnaf ziyaretlerinde, akşamları da ev toplantılarında vatandaşlarla buluşup çalışmalarını ve projelerini anlatmaya devam ediyor.

17 Mart 2019 Pazar 15:25
Baydilli ziyaretlerine devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerine yaklaştıkça çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli gündüz mahalle ve esnaf ziyaretlerinde, akşamları da ev toplantılarında vatandaşlarla buluşup çalışmalarını ve projelerini anlatmaya devam ediyor.


Başkan Adayı Baydilli, daha gelişmiş bir Karaköprü’yü oluşturmak için vatandaşlardan destek istediğini ifade ederken, yapacakları projelerle Karaköprü’nün önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini anlatıyor. Karaköprü ilçesine hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu ifade eden Baydilli yeni dönemde de seçilmesi halinde yapacakları projelerle Karaköprü’yü kalkındıracaklarını kaydederek, “Bizim bugüne kadar tek hedefimiz vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için ilçemizi çok daha güzel bir kent yapmak için çalışmak oldu. Yaptığımız projeleri de hem ilçemizi kalkındırmak hem de vatandaşlarımızın, gençlerin ve çocukların kültürel, sosyal gelişimine katkıda bulunmayı düşünerek hazırladık. İnşallah 31 Mart’tan sonra yeniden Bismillah diyerek Karaköprü’ye ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli’ye vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Belediye Meclis Üyeleri ve Adayları ile ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:25
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