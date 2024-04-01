Bayburt’un Belediye Başkanı Mete Memiş oldu
Bayburt’ta resmi olmayan oy sonuçlarına göre Belediye Başkanlığı yarışını AK Parti’nin adayı Mete Memiş kazandı.
2014-2019 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan Mete Memiş 2024 yılında yeniden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
Öte yandan Aydıntepe’de MHP adayı Haşim Şentürk, Demirözü’nde AK Parti Adayı Arslan Gürer, Arpalı’da AK Parti adayı Nahit Binbir ve Gökçedere’de AK Parti adayı Miktad Şeker seçimi kazandı.