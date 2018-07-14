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Bayburt'ta yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Konursu köyündeki sulama göletinde boğulan 38 yaşındaki kişinin cesedi su altı arama ekiplerince çıkarıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:46
Bayburt'ta yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Bayburt'ta yüzmek için gölete giren bir kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiyakup köyünde yaşayan Yavuz  Ata (38), dün akşam yüzmek amacıyla komşu köyleri Konursu'daki sulama göletine  geldi.

Ailesi, gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonundan ulaşamadıkları  Ata'yı çevrede diğer köy sakinleriyle bir süre aradı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:46
  1. Bayburt
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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