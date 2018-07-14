Bayburt'ta yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Bayburt'ta yüzmek için gölete giren bir kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiyakup köyünde yaşayan Yavuz Ata (38), dün akşam yüzmek amacıyla komşu köyleri Konursu'daki sulama göletine geldi.

Ailesi, gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonundan ulaşamadıkları Ata'yı çevrede diğer köy sakinleriyle bir süre aradı.