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Bayburt’ta yaya geçidi çizgileri boyandı

Bayburt Belediyesi tarafından kentin işlek caddelerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yeniden boyanarak belirginleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 07:14
Bayburt’ta yaya geçidi çizgileri boyandı

Bayburt Belediyesi tarafından kentin işlek caddelerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yeniden boyanarak belirginleştirildi.


Bayburt’ta yaya geçitleri zabıta ekiplerince beyaz renk yağlı boya ile işaretleniyor. Trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde yaya geçitleri boyanıyor. Yaya çizgileri boyanarak sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalar devam ediyor.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt Belediyesi olarak yaya geçidi çizgilerimizi tekrar daha belirgin bir şekilde boyayarak hizmete sunuyoruz. Sürücülerimiz kadar yayalarımızın can güvenliği oldukça önem taşıdığı için yaya geçidi çizgilerine önem veriyoruz. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 07:14
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