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Bayburt'ta son bir haftadır Kovid-19 vakasına rastlanılmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:42:52 -
Bayburt'ta son bir haftadır Kovid-19 vakasına rastlanılmadı

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, son bir haftada kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini bildirdi.

Epcim, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirtti.

İlk Kovid-19 vakasından bugüne kadar Bayburt ve ülke çapında önemli mesafelerin kat edildiğini aktaran Epcim, "Her geçen gün azalan hasta ve ölüm sayısı ile günden güne artan test ve iyileşen hasta sayılarına baktığımızda, salgın sürecini en az hasarla atlatacağımıza yönelik ümitlerimiz her geçen gün güçleniyor. Ülkemizdeki salgın tablosuna bakıldığında, Bayburt'ta da paralel olarak benzer bir süreci yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Epcim, virüsle mücadelede edinilen tecrübe, güçlü sağlık altyapı, nitelikle personel ve güçlü koordinasyonla adım adım sonuca yaklaşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır ilimizde yeni vaka tespitinin yapılmamış olması bizleri rehavete sürüklememeli, nereden geleceği bilinmeyen bu virüse karşı daha dikkatli davranmaya sevk etmelidir. Seyahat izni kapsamında dışarıdan ilimize gelen kıymetli hemşerilerimizin bu sürece vereceği katkı hayati önem arz etmektedir. Filyasyon ekiplerimize yardımcı olmak, 14 günlük karantina sürecine sadık kalmak gibi basit ama etkili yöntemlerle mücadelemize güçlü bir halka daha eklemiş olacağız."

Epcim, salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


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