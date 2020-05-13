Bayburt’ta parklar çocuklar için ilaçlandı

Bayburt Belediyesi, korona virüsle mücadele çerçevesinde bugün sokağa çıkacak olan çocuklar için parklarda ilaçlama çalışması yaptı.

Bayburt’ta parklar, çocuklar için hazırlanıyor. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin talimatları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, parklarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. İç İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler sokağa çıkabilecek. Çocukların olası virüs tehdidinden arındırılmış park ve bahçelerde oyunlarını oynayabilmeleri için dezenfekte çalışması başlatan Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler en kısa sürede ilçedeki tüm parkların oyun gruplarını ilaçlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

Başkan Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada, “Bugün çocuklarımız saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar. Parklarda eğelenmek isteyecekler. Bizde korona virüs tedbirleri kapsamında çocuk parklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptık. Bütün çocuklar parklarda gönül rahatlığı ile eğlenebilir” dedi.