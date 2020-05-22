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Bayburt’ta park ve refüjlerde çim biçme çalışması

Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklarda ve orta refüjlerde yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 08:54:39 -
Bayburt’ta park ve refüjlerde çim biçme çalışması

Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklarda ve orta refüjlerde yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.


Yaz aylarına yaklaşırken artış gösteren çim, yabani otların temizliği ve ilaçlama ile park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında çalışma yürüten belediye ekipleri, çevreyi daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.


Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutularak çalışmaların program dahilinde devam edeceği belirtildi.

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