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Eğitim Bayburt’ta okullar tatil mi? 14 Ocak 2022 Cuma okul tatil olacak mı? Son dakika kar tatili haberi!
Eğitim

Bayburt’ta okullar tatil mi? 14 Ocak 2022 Cuma okul tatil olacak mı? Son dakika kar tatili haberi!

Son dakika kar tatili haberi! Bayburt’ta okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Bayburt Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi? Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Perşembe Bayburt’ta kar tatili var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-13 16:19:00 - 2022-01-13 16:20:15
Bayburt’ta okullar tatil mi? 14 Ocak 2022 Cuma okul tatil olacak mı? Son dakika kar tatili haberi!

Bayburt’ta yarın okullar tatil mi son dakika! Bayburt’ta, gece yarısı başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti beyazla kapladı ve etkisini gösterdi. Ana yollarda Karayolları Köy Yollarında İl Özel İdaresi kent merkezinde ise Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda, ulaşımın aksamaması için gece yarısından itibaren başlattığı kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bayburt’ta okullar tatil mi?

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.” denildi. Bayburt’Ta yarın 14 Ocak 2022 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Bayburt Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

Bayburt hava durumu

Meteoroloji verilerine göre Bayburt'ta yarın hava sıcaklığı -7 derece olacak. Bayburt'ta yarın parçalı bulutlu bir hava söz konusu olması bekleniyor.

bayburt hava durumu

 

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