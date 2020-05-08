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Aktüel

Bayburt'ta koronavirüsü yenen iki huzurevi sakini alkışlarla taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:49:08 -
Bayburt'ta koronavirüsü yenen iki huzurevi sakini alkışlarla taburcu edildi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan iki huzurevi sakini, sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde uğurlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan ve Kovid-19 şüphesiyle bir süre önce Bayburt Devlet Hastanesine sevk edilen 63 ile 79 yaşındaki iki kişiye yapılan testler pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan huzurevi sakinleri, sağlığına kavuştu.

Bu kişiler, sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


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