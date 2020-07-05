Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş, artan yumurta ve et siparişlerine yetişemiyor.

Ankara'da ticaretle uğraşan Kemal Karakaya ve Abdulkadir Adıgüzel ile İstanbul'da ticari faaliyetlerini sürdüren Mustafa Koçer, memleketleri Bayburt'ta da yatırım yapmak için harakete geçti.

Üç arkadaş, yaklaşık bir yıl önce Kaleardı Mahallesi'nde 10 dönüm arazi üzerine 75 bin lira bütçeyle TAYBA Kaz Çiftliği'ni kurarak ortak oldu.

"Linda", "Çin" ve "Max" cinsi 700 kaz yavrusu alarak işe başlayan ortaklar, kuluçka makinesine bıraktıkları yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştirerek gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Ortaklardan Kemal Karakaya, AA muhabirine, her zaman hasret duydukları memleketlerine yatırım yapmak için arkadaşlarıyla kaz çiftliği kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Karakaya, 700 kaz yavrusu ile başladıkları işte şu anda 2 bin 500 kaza ulaştıklarını belirterek, "İnşallah seneye de bu sayıyı 10 bine çıkaracağız. Burada kısa sürede kesim tesisi kurmanın hesaplarını yapıyoruz. Bunu da başarırsak artık kaz kesimiyle beraber Türkiye'nin hatta dünyanın her yerine Bayburt'tan kaz ihracatı yapacağız." dedi.

Yoğun talebi karşılamak için kuluçka makinesi ve anaç kaz sayısını artıracaklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Civciv olarak 500-600 tane sattık ama elimizde yeterince olmadığı için gelen talepleri geri çeviriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu talebi karşılamak için kuluçka makinesi ve yumurta sayısını artıracağız. Önemli olan işe başlamaktı, arkası bir şekilde geliyor."

Ankara'da da kaz çiftliği bulunan Karakaya, Bayburt'ta gelecek yıl restoran açarak burada doğal yöntemlerle yetiştirdikleri kaz ürünlerini tüketicilere tattırmak istediklerini sözlerine ekledi.

- "6 bin civciv dağıtmak için Bakanlığımıza proje sunduk"

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise Bayburt'un kaz üretimine yabancı olmadığını, geçmiş yıllarda birçok köyde kaz sürülerinin bulunduğunu söyledi.

Özellikle Gökçedere beldesi ve civar köylerde halen ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kaz yetiştirdiklerini ifade eden Ersen, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticari anlamda ilk işletme burası oldu. Burası, yılda yaklaşık yüzde 300 büyüme yakalamış bir işletme. Başka bir köyümüze daha çiftlik kuruldu. Bu konuda ciddi manada talep var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, 'Ah Kaladan Kazlar Gelir' adı altında, 6 bin civciv dağıtmak için Bakanlığımıza proje sunduk. Onun onaylanmasını bekliyoruz. İnşallah bununla beraber taleplere az da olsa cevap vermeye çalışacağız."