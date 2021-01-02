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Yaşam Bayburt'ta karganın 'cips' hırsızlığı böyle görüntülendi
Yaşam

Bayburt'ta karganın 'cips' hırsızlığı böyle görüntülendi

Bayburt'ta bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalan karganın hırsızlığı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 03:03:00 -

Bayburt’ta karganın cips çaldığı anlara ilişkin kameraya yansıyan görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Karganın 'cips' hırsızlığı

Bayburt’ta bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalan karga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakkalın önündeki stanttan aldığı cips paketi ile uzaklaşan kargaya bir müddet sonra arkadaşının da eşlik ettiği gözlendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.

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