Bayburt'ta karganın 'cips' hırsızlığı böyle görüntülendi
Bayburt'ta bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalan karganın hırsızlığı kameralara yansıdı.
Bayburt’ta karganın cips çaldığı anlara ilişkin kameraya yansıyan görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.
Karganın 'cips' hırsızlığı
Bayburt’ta bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalan karga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakkalın önündeki stanttan aldığı cips paketi ile uzaklaşan kargaya bir müddet sonra arkadaşının da eşlik ettiği gözlendi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.