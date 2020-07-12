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Yerel

Bayburt'ta Dumlu köyü karantina altına alındı

Bayburt'ta yer alan Dumlu köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:02:00 -
Bayburt'ta Dumlu köyü karantina altına alındı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Aydıntepe ilçesi Dumlu köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

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