Bayburt İÖİ Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bayburt İÖİ ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Peki, Bayburt İÖİ Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bayburt İÖİ ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Peki, Bayburt İÖİ Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Bayburt İÖİ Bursaspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-2
Bursaspor, Türkiye Kupası maçında TFF 2. Lig ekibi Bayburt İÖİ ile karşılaştı.
Mücadeleyi Bursaspor 2-1'lik sonuçla kazandı.
Bursaspor'un golleri Seleznyov (pen) ve Onur Atasayar'dan geldi.
Bayburt İÖİ'nin tek golünü ise Sinan Özkan kaydetti.
Bu sonuçla kupada bir üst tura yükselen taraf Bursaspor oldu.