Bayat ekmeklerden yapılan börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay bayat ekmek tarifi

Sizlere dakikalar içerisinde hazırlayıp fırına verebileceğiniz harika lezzeti olan bayat ekmek böreği tarifi.

Malzemeler

1 adet bayat ekmek

2 adet yumurta

5 kaşık yoğurt

Yarım çay bardağı süt

3-4 çorba kaşığı zeytinyağ

Yarım küçük doğranmış kırmızı kapya biber

1-2 adet küçük doğranmış sivri biber

3-4 yaprak yeşil soğan

1 çay bardağı kadar küçük doğranmış sucuk

1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynir

1-2 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

Tuz

Yapılışı

Öncelikle ekmeğimizi 1 buçuk cm kalınlığında dilimleyelim. Kare borcama ekmekleri boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizelim. Ufak tefek boşluk kalan kısımları ekmek dilimlerini küçülterek doldurabilirsiniz.Tepsiye dizdiğimiz ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına ve kenarlarından küçük küçük tereyağı koyalım. Geniş bir kabın içine yumurtaları alıp çırpalım. Diğer malzemeleri de doğrayıp rendeleyelim ve yoğurt, süt ve tuzu da ekleyip karıştıralım. Bu karışımı eşit bir şekilde ekmek dilimlerinin üzerine kaşık yardımıyla yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.