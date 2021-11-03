  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bayat ekmeklerden yapılan börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay bayat ekmek tarifi
Kadın - Aile

Bayat ekmeklerden yapılan börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay bayat ekmek tarifi

Sizlere dakikalar içerisinde hazırlayıp fırına verebileceğiniz harika lezzeti olan bayat ekmek böreği tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:25:00 -
Bayat ekmeklerden yapılan börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay bayat ekmek tarifi

Sizlere dakikalar içerisinde hazırlayıp fırına verebileceğiniz harika lezzeti olan bayat ekmek böreği tarifi.

Malzemeler

  • 1 adet bayat ekmek
  • 2 adet yumurta
  • 5 kaşık yoğurt
  • Yarım çay bardağı süt
  • 3-4 çorba kaşığı zeytinyağ
  • Yarım küçük doğranmış kırmızı kapya biber
  • 1-2 adet küçük doğranmış sivri biber
  • 3-4 yaprak yeşil soğan
  • 1 çay bardağı kadar küçük doğranmış sucuk
  • 1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynir
  • 1-2 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir
  • Tuz

Yapılışı

Öncelikle ekmeğimizi 1 buçuk cm kalınlığında dilimleyelim. Kare borcama ekmekleri boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizelim. Ufak tefek boşluk kalan kısımları ekmek dilimlerini küçülterek doldurabilirsiniz.Tepsiye dizdiğimiz ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına ve kenarlarından küçük küçük tereyağı koyalım. Geniş bir kabın içine yumurtaları alıp çırpalım. Diğer malzemeleri de doğrayıp rendeleyelim ve yoğurt, süt ve tuzu da ekleyip karıştıralım. Bu karışımı eşit bir şekilde ekmek dilimlerinin üzerine kaşık yardımıyla yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!
Siyaset

Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!

"Burası Kürdistan" rezaleti unutulmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener şimdi de, parti grup toplantısındaki konuşması sırasında "Sayın Öcala..
Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı
Gündem

Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı

Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri(DSG)’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin görevden alındığı ve yerine yeni bir ismin getir..
Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu
Teknoloji

Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay