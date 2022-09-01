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Gündem Bay Mansur’dan ‘rant’ dediği projeye onay
Gündem

Bay Mansur’dan ‘rant’ dediği projeye onay

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde başlanan ve Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği yol projesi yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın onayı ile tekrar başlarken ABB Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Yavaş’a dikkat çeken bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 15:52:00 -
Bay Mansur’dan ‘rant’ dediği projeye onay

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde başlanan ve Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği yol projesi yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın onayı ile tekrar başladı. Yapılan çalışmalara tepki gösteren ODTÜ’lü öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde stant açarken ABB Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan öğrencilerin yanına giderek onların isteklerini dinledi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Burhan, “Rant var dediğiniz projeye neden şimdi evet diyorsunuz. Dün öyle bugün böyle mi ? Ne değişti?” dedi.

Burhan paylaşımında, “Ankara Belediyesi önünde eylem yapan ODTÜ’lü öğrencileri bir vatandaş olarak dinledim. Sn Mansur Yavaş daha önce çevre katliamı var. Rant var dediğiniz projeye neden şimdi evet diyorsunuz. Dün öyle bugün böylemi ? Ne değişti?” ifadelerini kullandı.

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