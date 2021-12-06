Bay Kemal'in rezil hareketine hükümetten ilk tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki rezil el hareketini hükümetten ilk tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kadın milletvekillinin de bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken, ahlaksız bir el hareketi yaptı.
Rezilliğine gelen tepkilere aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına devam etti.
Bakan Varank'tan tepki: Ayıptır!
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin hedefindeki Kılçdaroğlu'nun rezil el hareketine hükümetten ilk tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.
Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Varank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.