Bay Kemal'in "elektrik faturası"nda akıl hocası bakın kimmiş

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayarak vatandaşa sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yolda yalnız olmadığını belirtti. 4 Ocak 2020 tarihinde, partisinin Mardin İl Kongresi’nde konuşan HDP’nin o dönemki eş genel başkanı Sezai Temelli'nin de “Elektrik faturalarınızı ödemeyin, ödenen her 100 liranın 50 lirası Türkiye’nin silahına gidiyor!” dediğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayarak vatandaşa sivil itaatsizlik çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu çıktığı bu yolda asla yalnız değil. Ya da yalnız kalacağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz.

Tarih: 4 Ocak 2020. HDP’nin o dönemki eş genel başkanı Sezai Temelli partisinin Mardin İl Kongresi’nde konuşuyor: “Elektrik faturalarınızı ödemeyin, ödenen her 100 liranın 50 lirası Türkiye’nin silahına gidiyor!”

Tarih: 6 Şubat 2022. HDP’nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla parti örgütlerine yollanan talimat: Bazid’de (Doğubayazıt) halkın elektrik zammına sokağa çıkarak tepkisini kitlesel bir şekilde dile getirmesi, kamuoyunda geniş bir yankı yaratmıştır. Önümüzdeki dönemde sıkça karşılaşacağımız bu halk eylemlerini bulunduğumuz her yerde en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz.

Asıl amacı bu muydu? Ya da çalıştığı ajans tarafından yine aldatıldı mı bilinmez. Ama Kemal Bey’in koca CHP’yi HDP ve Sezai Temelli çizgisiyle aynı noktada buluşturması nereden bakarsanız bakın skandaldır.

Kimsenin elektrik zammını savunduğu yok. Ama emin olun, aklı başında hiç kimse de en nihayetinde sokağı karıştırma amaçlı böyle bir çağrıya destek olmaz. HDP üst yönetiminin amacının elektrik zammını protesto olmadığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sezai Temelli yeterince açık konuşmuş zaten.

Peki, Kılıçdaroğlu ittifak ortağı İyi Parti’nin destek vermediği, kendi kurmaylarının bile “CHP’nin kurumsal kararı değil, kişisel protestosu” diyerek sahip çıkmadığı bu açıklamayı neden yaptı?

Son derece basit bir cevabı var bu sorunun. Hükümetin elektrik faturalarında vatandaşı rahatlatacak bir adım atmaya hazırlandığını gördüğü için ön alıyor. “Ben söyledim ve yaptırdım” demek için zemin oluşturuyor. Ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığının farkında ama umursamıyor.

Keşke bu açıklamayı yapmadan önce belediye başkanlarına bir danışsaydı. Eminim başkanlar kendisine “Efendim, yarın biri de çıkar belediyenin yolladığı su faturaları çok yüksek, ödemiyorum derse ne yaparız? Otobüse, metroya kart basmazlarsa halimiz nice olur? En kötüsü İstanbul’da doğal gaz faturalarımı ödemiyorum kampanyası başlatırlarsa hapı yutarız” derdi.

Çünkü bu işin gideceği yer eninde sonunda orasıdır. Siz siyasi hesaplarla devlet otoritesini ortadan kaldırmaya yeltenirseniz o iş eninde sonunda gelir sizi de vurur. (...)"