CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

“Suriyeli askerler TSK’da görev alacak” iddiasına dair MSB’den açıklama

Sahtekâr markalar ifşa olmaya devam ediyor: Lor peyniri ve zeytinyağından bakın ne çıktı?

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

8 yılda 434 milyon muayene

CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü
Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…
Gündem

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

CHP’nin kendi deyimiyle ‘hançerlenerek’ koltuğundan indirilen eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bülent Ecevit'in vefatının 19. yıl dönümünde paylaştığı mesaj CHP’lileri kızdırdı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde "Karaoğlan" lakabıyla anılan eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefatının 19. yıl dönümünde mezarı başında çekilmiş fotoğrafına dikkat çeken bir not düştü. 

'SİYASETİ ZENGİNLEŞME ARACI OLARAK DEĞİL...'

Kılıçdaroğlu mesajında, "Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi. 

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda ve kurultay davasında sessiz kalmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu, bu mesajı sonrası da topa tutuldu. 

SENİN YÜZÜNDEN 10 YILIMIZ HEBA OLDU

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımın altına, "Keşke siz de emekli olmayı becerebilseydiniz", "Sevgili Genel Başkanım, kimse size sizin kadar zarar vermedi. Keşke sizi böyle hatırlamasaydık", "Sizin yüzünüzden 10 yılımız heba oldu. Allaha havale ediyorum sizi", "Bari burada şov yapıp laf sokmaya çalışma be adam", "Hapisteki insanlara korkakça laf sokacağına partililerinin aylardır sorduğu soruyu yanıtla: ofisinin kirasını, masraflarını ve çalışan personelin maaşlarını emekli milletvekili maaşınla mı ödüyorsun?", "Ecevit'i anmak çok önemli... Ancak onun değerlerini ve vasıflarını örnek almak daha önemli. Ne yazık ki bunu sende göremedik" şeklinde yorumlar yapıldı. 

