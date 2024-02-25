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Siyaset Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...
Siyaset

Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...

Yeniakit Publisher
2024-02-25 17:52:00 - 2024-02-25 18:02:24
Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri satın alarak koltuğundan ettiği Bay Kemal'in kedisi Şero, partiden 'ben de atılırmıyım korkusu' yaşıyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da aday tanıtım toplantısında, CHP'de yaşanan koltuk kavgasını kedi Şero üzerinden esprili bir şekilde anlatması gündem oldu.

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri satın alarak koltuğundan ettiği Bay Kemal'in kedisi Şero, partiden 'ben de atılır mıyım korkusu' yaşıyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da aday tanıtım toplantısında, CHP'de yaşanan koltuk kavgasını kedi Şero üzerinden esprili bir şekilde anlatması gündem oldu.

Başkan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı. Döktükleri timsah gözyaşlarını saymıyorum. Demek ki mesele, ülke yönetimine talip olma iddiası değilmiş" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada "CHP'de sıra Şero'da mı, Bay Kemal'in etrafındaki herkesi partiden atan eş başkanlar Kılıçdaroğlu'nun kedisi Şero'yu da gözlerine mi kestirdi" yorumları yapıldı.

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