Bay Kemal işte şimdi hapı yuttu! Bakalım bu defa ne halt edecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kandil’in şu ana kadar yaptığı çağrılara ses çıkarmayan, ancak PKK’nın desteğinin, Türk milletini rahatsız ettiğini görünce, çıkıp “Kandil’den Millet İttifakı’nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar?” diye soran Kemal Kılıçdaroğlu’nu fena madara etti. Köşesinde Bay Kemal’i afallatacak sorular soran Selvi, özetle şunları kaydetti:

“(…) Kılıçdaroğlu, HDP’nin desteğini yanına aldı. Her ağzını açtığında, “HDP’nin desteğinden memnunum” dedi. Kandil’in şu ana kadar yaptığı çağrılara ses çıkarmadı. Ne zaman ki PKK’nın desteğinin, Kandil’deki terör baronlarının açıklamalarının Türk milletini rahatsız ettiğini gördü, şimdi çıkmış, “Kandil’den Millet İttifakı’nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar?” diye soruyor.

KANDİL’İN DESTEĞİNİ İSTEMİYORUM DEDİNİZ Mİ

1- Kemal Bey o zaman sormazlar mı, niye şimdiye kadar çıkıp “Siz eli kanlı teröristlersiniz. Sizin elinizde Aybüke öğretmenin, Bedirhan bebeğin, Eren Bülbül’ün kanı var. Binlerce askerimizi, polisimizi, sivil insanlarımızı katlettiniz. Siz bu ülkeyi bölmeye çalışan bir terör örgütünün yöneticilerisiniz. Ben PKK’nın da Kandil’in de desteğini istemiyorum” demediniz? Bırakın onu, PKK’ya PKK bile diyemiyorsunuz.

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2- Madem Kandil’in desteği size yaramıyor, o zaman neden çıkıp seçilirsem sizinle mücadele edeceğim, Kandil’i yerde bir edeceğim demediniz?

3- Van mitinginizde “Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan” diye slogan atılırken, 14 Mayıs’tan sonra İmralı’nın kapılarını kırıp Öcalan’ı çıkaracağız diye açıklama yaparlarken neden tepki göstermediniz? (…)”