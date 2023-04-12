Bay Kemal, bu yazıyı okursa düşüp bayılır! Çok fena ti'ye aldı

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li olmak sıradan bir olay değildir" sözlerini fena ti'ye aldı.

"Bu doğru işte. Hakikaten sıradan bir olay değil. CHP'li olmak zor zanaat!.. Girdiği tüm seçimleri kaybetmiş genel başkana katlanacaksın. Onca palavrayı yalanı yutuyormuş gibi yapacaksın, sürekli salağa yatacaksın" ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Geçen seneydi. Partililere seslenmişti Bye Kemal;

"CHP'li olmak sıradan bir olay değildir. Toplumun saygı duyduğu, demokrasiyi içselleştirmiş kişi demektir. Toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmemiş, bilgili, birikimli olmak demektir, falandır filandır..."

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CHP'liysen bütün üstün vasıflara sahipsin, saygınsın, birikimlisin, kerametin kendinden menkul. Herkesten üstünsün ama kimseyi ötekileştirmiyorsun... O kadar yani!?..

Neyse canım, Bye Kemal'in bu tür zırvalarına alışığız da, asıl o cümleye takıldım ben;

"CHP'li olmak sıradan bir olay değildir..."

Bu doğru işte. Hakikaten sıradan bir olay değil. CHP'li olmak zor zanaat!..

Girdiği tüm seçimleri kaybetmiş genel başkana katlanacaksın. Onca palavrayı yalanı yutuyormuş gibi yapacaksın, sürekli salağa yatacaksın.

O, "Her muhtara birer özel kalem (yardımcı) atanırsa Türkiye'de işsizlik sorunu biter" diyecek, sen buna; "dâhiyane çözüm" diyeceksin.

"Türkiye'yi kurtaran adam Jeremy Rifkin toplantıya neden (Zoom ya da Skype) ile katıldı, neden Türkiye'ye gelmedi?" diye sorulunca Bye Kemal'e, "Allah aşkına teknolojiyi bir görsün millet. Ben oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum" diyecek. Sen de bir CHP'li olarak, Skype'ı hayatında ilk defa duymuş gibi yapacaksın!..

"300 milyar dolar temiz para buldum, seçerseniz getireceğim" diyecek, inanmış gibi yapacaksın.

"Ne siyaset üstü ne siyaset altı", "ne ölüme ne dirime?!.." gibi saçma sapan şeyler söyleyecek alkışlayacaksın...

"İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak, "Din halkın afyonudur" diyen dinsiz Karl Marx'ın sözünü referans gösterecek, sen de; "Filozof Bye Kemal" diyeceksin...

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kanlı çatışmaları burada (Sakarya'da) oldu" diyecek. Yalan olduğunu bile bile böyle bir zırcahilliği, üstelik bir Sakaryalı olarak ayakta alkışlayacaksın!..

Yok merak etmeyin hepsini demeyeceğim. Diyemem de zaten, zira bunun gibi yüzlercesi binlercesi var. Hiçbir yere sığmaz. Ama hepsine katlanmak zorundasın CHP'li arkadaş.

CHP'li olmak zor zanaat gardaş!..

Hiç sıradan değil!..

Senin adayın Bye Kemal aynı zamanda HDP'nin ve Kandil'in de adayı. Yani sonunda PKK ile ortak aday ve ilkelerde buluştun!

Ama o da yetmeyecek...

Erdoğan'ın "bu olmamış" deyip attığı siyaset eskilerine oy vereceksin...

"Eyy CHP seçmeni.., tıpış tıpış gel bakalım, oyunu da ver bakalım" diyecek sen de vereceksin...

Bye Kemal'e göre dünyanın en çapsızına da, ihanetten yüce divanda yargılanacak olana da oy vereceksin...

Saadet'e de katlanacaksın, Sadullah'a da..,

Harbiden CHP'li olmak zor zanaat arkadaş!

Hiç sıradan değil!.."