Bay Kemal bir çivi bile çakamaz

Akit’e konuşan depremzede vatandaşlar, “Kılıçdaroğlu seçilirse buraya çivi bile çakmaz, deprem konutları senelerce bitmez” diyerek CHP liderinin Cumhurbaşkanı olmasının kendileri için bir felakete daha yol açacağına dikkat çektiler...

Hataylı Mustafa Polat: “Büyükşehir Belediyesi CHP’nin elinde. Başkan Lütfü Savaş depremden önce nasıl bu kent için bir şey yapmadıysa, çalışmadıysa, depremden sonra da aynı şekilde davrandı. İnanın ilk günlerde çadır, battaniye almak için gidenlerin hangi partiden olduğunu sorup ona göre davrandılar. CHP’li, HDP’li, İP’li değilse kimseye çadır, battaniye vermediler. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını düşünüyorum da, Allah korusun. Allah fırsat vermesin demekten başka elimden bir şey gelmiyor.”

Hatay'da ne yaptı ki ülkeye yapsın

Hataylı Osman Solmaz: “CHP’li belediye bizlere kan kusturuyor. Depremden önce hiçbir hizmeti doğru dürüst yerine getirmezlerdi. Depremden sonraki durum ise adeta CHP’ye oy verenlerin içine düşeceği acıklı durumu gösterir mahiyette. Zaten evimiz barkımız yıkılmış, yakınlarımızı kaybetmişiz. Üstüne bir de bu Allah’tan korkmazların particiliğinden, mezhepçiliğinden çekiyoruz. Nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama kendilerinden olmayan biri bir şey istemeye gittiğinde yüzünden anlıyorlar. Daha söylemeden terslemeye başlıyorlar. HDP’li bölücüler krallar gibi muamele görüyor ama bizim gibi inançlı insanlarsa adeta köle muamelesiyle karşılaşıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Belediyeyi almışlardı ya, inanın halkın büyük bir çoğunluğu yaşadıklarından sonra Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye oy vermeyecek. Çünkü CHP yönetime geldiğinde neler olacağını Hatay’da herkes gördü.”

Seçilmesi ikinci felaket olur

Adıyamanlı Hasan Yıldırım: “Zaman zaman buraya Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. İnanın yüzlerinde bir üzüntü ifadesi görmedik. Vatandaşlara tepeden tepeden bakıyorlar. Elleri cepte geziyorlar. Hele o İmamoğlu, yıkıntılar arasında gezerken ikide bir ayakkabısına, pantolonuna bakıyor tozlanmış mı diye. En küçük bir olumsuz tepkiyle karşılaşsalar hemen hakaret ediyorlar, korumaları zaten afetin vurduğu insanlara tekne tokat saldırmaya kalkıyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçildiğini rüyamda görsem fırlayarak uykudan uyanırım. Çünkü bu adamlar bu halkın, bu vatanın hizmetkârı değil, birilerinin buradaki adamı. Zaten hayatı boyunca hiçbir şeyde başarılı olmayı başaramamış bir isim kendisi. Eğer seçilirse yandık ki ne yandık. Deprem konutlarına çivi bile çakmaz. Kalıcı konutlar yıllarca bitmez. Allah korusun, Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi depremden sonra bir felaket daha olur.”

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