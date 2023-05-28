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Siyaset Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum
Siyaset

Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:51:00 - 2023-05-28 21:58:55
Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum

Seçim hezimetinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim. Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Seçim hezimetinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim. Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı, CHP Genel Başkanlık koltuğunu da bırakmayacağı şeklinde yorumlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

ben den iyi SIZINLE DALGA GECEN WC TERLIGI BULAMAZSINIZ! ....konusmasi...

mustehak olanlara kolay gelsin.. yeni yerli milli muhalefetimiz hayirli olsun...chp ruhuna fatiha

Vatandaş

Kifayetsiz muhterislerin hezimeti başarı gibi gösterme becerisi ve bu illüzyona inanma ihtiyacı ile kıvranan batı güdümlü güruhlar... Seçim sonuçlandı.. Bu kadim devlet ve yüce millet, uçurumun kenarından bir kere daha döndü.. Hamdolsun. Reis'imizi tebrik ederiz. Biz onu seviyoruz..
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