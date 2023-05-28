Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum
Seçim hezimetinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim. Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.
Seçim hezimetinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim. Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun mesajı, CHP Genel Başkanlık koltuğunu da bırakmayacağı şeklinde yorumlandı.
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