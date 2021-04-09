BAU’den hibrit eğitim merkezi

Karadeniz, “Hem online hem de yüz yüze sistemlerin bir arada kullanılacağı bir hibrit eğitim dönüşüm sürecine aslında tüm dünya geçmek üzere. Türkiye’de de böyle bir dönüşüm süreci olacak. Bu süreçte yenilikçi fikirlere ve yeni teknolojilerin doğru bir tasarımla eğitimde kullanılmasına ihtiyaç var. BAU Hibrit Eğitim Merkezimiz, bu noktada kritik sorulara cevap arayacak ve yeni fikirlerin hayata geçmesini sağlayacak” dedi. Merkezde gerek üniversite gerek ilkokul, ortaokul, lise eğitimi için tasarımların yapılacağını aktaran Karadeniz, “İçerikler üretilecek ve bunların ölçme değerlendirmeleriyle ilgili süreçler ele alınacak. Aslında hem danışmanlık veren hem içerik üreten hem de yeni iş fikirlerini ortaya çıkaran bir merkez gibi düşündük. Bu merkezin içerisinde aynı zamanda startup’lara da yer vereceğiz” diye konuştu. Prof. Dr. Karadeniz, “Aynı zamanda sektördeki eğitim kurumlarıyla, özel sektörle iş birliğini yapacağız” şeklinde konuştu.