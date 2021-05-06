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Ekonomi BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi
Ekonomi

BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:25:00 -
BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi. Demir, paylaşımında, “Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor” ifadesini kullandı.

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