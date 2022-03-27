Battalgazi’ye Tekstil Kent kuruluyor
Malatya Battalgazi Belediye Başkanlığı Tekstil Tent yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda Yaklaşık 5.560,00 m2 parsel alanına prefabrik olarak bina yapımı gerçekleştirilecek. Tekstil kent yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günü içinde bitirilerek hizmete sunulacak. İhale 14.04.2022 tarih ve saat 14:00’de Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi No:48 Battalgazi/MALATYA adresinde yapılacak.
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