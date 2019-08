Battalgazi’de mahalle sakinleri parklarına sahip çıkıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Parklarımıza Sahip Çıkalım’ projesi kapsamında çocuklarla ve mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Parklarımıza Sahip Çıkalım’ projesi kapsamında Fırat Gençlik Merkezi ile birlikte Başharık Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu, Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan, ilgili birim görevlileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Burada konuşan Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan, “Ben böle bir etkinlik düzenlediği için önce Başkanım Sayın Osman Beye teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam, şanslı bir mahalle diyebiliriz. Parkımız güzel, yapılan şeyler güzel, memnuniyetimiz güzel. Başkanımızın gezip vatandaşlarla bire bir sorunlarını dinlemesi, mahallem adına ben özellikle Osman Başkanıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Parklarımıza Sahip Çıkalım’ projesi hakkında bilgiler veren Başkan Güder ise belediyelerin yönetsel olarak halka temas eden birincil kuruluşlar olduğunu ifade ederek “Bizde halkla temasımızı sağlama adına, halkla iç içe olma adına ve özellikle gün geçtikçe betonlaşan şehirlerden insanların halet-i ruhiyyelerini de o sıkıntılı ortamdan çıkartıp, tabiatla, doğayla, toprakla temaslarını sağlama adına ’Parklarımıza Sahip Çıkıyoruz’ programını 2019’da başlatmış olduk” dedi.

Bu kapsamda her bölgesinde bulunan parkları gezerek vatandaşlarla bir olduklarını ifade eden Gürkan, “Bu gün Başharık Mahallemizdeyiz. Özellikle şu an Başharık Mahallemizdeki parkımız sahip çıkan, burada ufak da olsa bir işletmesi olan kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten bu park daha önceden geldiğimizde, bu parkın yöredeki insanlarımız tarafından kullanılmadığını, dezavantajlı guruplar tarafından gasp edildiğini, çocuklarımızın, kadınlarımızın bu parktan istifade edemediği şeklinde şikayetler vardı. Bizde bu tüm parklardaki şikayetleri ortadan kaldırma adına, gerek muhtarlarımız olsun, gerek yerleşkede bulunan vatandaşlarımızla beraber, parklarımızı nasıl ıslah edebiliriz, nasıl kurtarabiliriz, nasıl o yörede bulunan insanların istifadesine suna biliriz şeklindeki çalışmalarımızı bu gün burada gerçekleştiriyoruz. Şu an yüz civarında parkımız var. Gün geçtikçe parklarımız daha da o bölgede bulunan insanlar tarafından kullanılıyor, istifade ediliyor. Tabi bu yörede yapılan parkların amacı, bu yöredeki insanlar ve çocuklarımız istifade etsin diye bu hizmetler yapılmış oluyor. Maalesef bundan önceki süreçlerde parklarımız vatandaşlarımız tarafından çok kullanılan alanlar değildi.Bizim amacımız insanları betonlaşan yapılardan, stresten, halet-i ruhiyyelerini sıkıntılı bir durumdan, psikolojik durumlarını düzeltme anlamında insanlarımızı parklarımıza indirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda etkinliklerimiz devam edecek. Ve burada şunu ifade etmek istiyorum;tüm muhtarlarımıza, tüm vatandaşlarımıza buralarda 24 saat sürekli görevli bulundurmamız mümkün değil.Belki yasal olarak bazı insanlara müdahale edemiyorsunuz ama, o yörede buluna vatandaşlar parklarını, ortak alanlarını sahiplendiklerinde, o mekanların daha nezih, daha yaşanılabilir ortamlar olduğunu, işte bu gün burada gördüğümüz gibi yaşıyoruz” diyerek, mahalle sakinlerinin parklarına sahip çıkmasını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Güder, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken,etkinliğe katılan çocuklar ise, masa tenisi, basketbol, ok atışı, ip atlama ve halat çekme gibi farklı oyunları bir arada oynayarak, güzel bir gün geçirdi.