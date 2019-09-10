Battalgazi Belediyespor geleceğin yeteneklerini arıyor 1.

1. Amatör Küme Büyükler Liginde mücadelede eden Battalgazi Belediyespor, 15 Eylül Pazar günü yapacağı alt yapı seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını belirleyecek.

Battalgazi Belediye Spor geleceğin yeteneklerini arıyor. Geleceğin yıldızlarını seçmek, alt yapısını güçlendirmek için çalışmalara hız veren Battalgazi Belediye Spor, 15-18 yaş arasında futbol seçmeleri yapıyor.

1.Amatör Küme Büyükler Liginde mücadelede eden Battalgazi Belediye Spor, alt yapı atağı başlattı. Genç ve dinamik bir alt yapı kurmaya çalışan Battalgazi Belediye Spor, genç yıldızları Türk futboluna kazandırmak istiyor.

Battalgazi Belediye Spor "Geleceğin Yeteneklerini Arıyor" sloganıyla genç yetenekleri bekleyen Battalgazi Belediye Spor futbol seçmelerine 15-18 yaş arasındaki adaylar katılabilecek. 15 Eylül 2019 pazar günü 09.00/12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan seçmeler, Yeşiltepe 2 nolu sahada yapılacak.

Seçmelere katılmak isteyen sporcular,şort,tişört, çorap, futbol ayakkabısı ile tekmelik gibi ekipmanlarını yanlarında getirecekler.Futbol seçmeleri ise ücretsiz olacak.

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