Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu istifaya sürükleyen Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi yeni açıklamalarıyla gündem oldu. 15 Temmuz’un darbe olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler yönelten İlgezdi, CHP eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a da "dangalak" dedi.17 Mart 2019 Pazar 12:16
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi partisini sert sözlerle eleştirdi. İlgezdi, “CHP, iktidarı eleştirmeden önce 'neden 40 yıldır iktidara gelmiyorum' diye kendisini eleştirmeli” dedi.
"Bal gibi de darbe"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözüne de karşı çıkan İlgezdi, “Bal gibi darbe 250 kişi öldü” ifadesini kullandı.
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a: Dangalak!
İlgezdi, CHP eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt için de ağır ifadeler kullandı. İlgezdi, Bozkurt'a "Dangalak!" deyip partiden atılmasını istediğini belirtti.
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