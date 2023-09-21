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Spor Batshuayi'den taraftara mesaj
Spor

Batshuayi'den taraftara mesaj

Yeniakit Publisher
2023-09-21 23:51:00 -
Batshuayi'den taraftara mesaj

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 3-1 kazandıkları Nordsjaelland maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Daha iyi bir Batshuayi geliyor' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi, 3-1 kazandıkları Nordsjaelland maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

"İşi işler yaptık"

Takımın 2. golünü atan başarılı futbolcu, "Açıkçası biraz karmaşık bir maç oldu. Takım olarak iyi bir pres ortaya koyduk. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ama planımız işe yaradı. Beraber kalabilmek önemliydi galip gelmek adına, bence önemli işler yaptık. Önde baskı yaptık açıkçası. Rakip top oynaması seven bir takımdı. Biz de buna müsaade etmedik ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Kendi performansı hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Sahada süre aldığım için mutluyum. Sanırım 4 maç önce oynamıştım. Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bence zaman içinde insanlar çok daha iyi bir Batshuayi izleyecek" ifadelerini kullandı.

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